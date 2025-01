Il futuro di Cristiano Biraghi è ancora in bilico. Secondo quanto riporta Sky Sport non è tramontata l'ipotesi di un trasferimento del classe ’92 al Bologna nell’eventualità in cui Charalampos Lykogiannis lasciasse l'Emilia-Romagna. Il terzino della Fiorentina potrebbe raggiungere il suo ex allenatore, Vincenzo Italiano.