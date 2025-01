BIRAGHI, Inter più lontana dopo il no di Zalewski all'OM

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Cristiano Biraghi, fuori rosa ormai da oltre un mese, ha suscitato l'interesse di diversi club che però non hanno fatto il passo decisivo per ora. Tra questi club c'è l'Inter che però si avvicina di più a Nicola Zalewski, prima scelta per i nerazzurri. Nella giornata di oggi è naufragato il trasferimento del laterale polacco dalla Roma all'Olympique Marsiglia nonostante - scrive 'RMC Sport' - un accordo di massima già raggiunto tra le due società.

Il giocatore dunque ora si avvicina al club nerazzurro, quasi certamente a titolo temporaneo. Una formula che presuppone però il rinnovo del contratto visto che il calciatore classe 2002 è in scadenza con la società capitolina.