BIRAGHI, Assist e gol ma gioia a metà. Pronti a...

Cristiano Biraghi dal punto di vista personale ha vissuto una giornata quasi di gloria per un calciatore con assist e gol. Peccato che poi lo Spezia abbia rimontato e così la sua gioia è solo parziale, come ammette lui stesso via Instagram: " Assist e gol: una domenica da ricordare, Purtroppo solo per me e non anche per la Fiorentina. Il pari, così, non può bastarci: quindi la gioia vale a metà. Pronti al riscatto".