BIGICA, In viola 5 finali in 3 anni, a Sassuolo....

L'ex tecnico della Primavera viola, Emiliano Bigica, è stato presentato come allenatore della Primavera del Sassuolo. Ecco le sue parole riportate dal sito del club: "Felice di essere al Sassuolo. Dall'esterno il club dà l'idea di una società forte, organizzata e che dà spazio ai giovani, lavorando su dei profili che hanno la possibilità di giocare in serie A, come testimoniano i tanti calciatori fatti esordire in prima squadra da De Zerbi. E' stato facile convincermi da parte del direttore mio conterraneo Palmieri, persona che ritengo competente e che sa il fatto suo. Per me è il 14esimo anno che alleno e a Firenze ero tornato a casa per fare il campionato Primavera che è campionato vero da tre anni e performante per i ragazzi che escono e vanno a giocare con i grandi. Abbiamo centrato 5 finali con tre gruppi diversi e non è cosa facile ed ora spero di togliermi soddisfazioni al Sassuolo. Dovrò essere bravo a crearer una mentalità che possa permettere ad ognuino dei ragazzi ad ambire di indossare la casacca neroverde in serie A, l'obiettivo è quello e spesso questo risultato va di pari passo con il campionato anche se dobbiamo avere un profilo basso, cercando di essere la sorpesa del campionato. Il mio passato porta ad avere aspettative ma sono convinto che faremo bene. Sono arrivato lunedì precedente e non mi aspettavo un centro così all'avanguardia e completo ed ho fatto 11-12 km al giorno il che significa che gli spazi sono grandi ed anche per noi allenatori e ragazzi del settore giovanile è uno stimolo in più vedere quali strutture la società ha costruito per loro. A fine stagione sarò soddisfatto se avrò portato due-tre o più giocatori in pianta stabile in prima squadra e se avremo centrato i playoff