Il noto giornalista sportivo Fabrizio Biasin si è così espresso sul nuovo acquisto della Fiorentina, Patrick Cutrone: "L'affare è sicuramente intelligente. In Inghilterra non si è ambientato, ma si può ritrovare in Serie A in una squadra che non sta andando benissimo ed ha dunque assoluto bisogno del suo apporto".