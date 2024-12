BIASIN, Bove? La "normalità" di oggi, un tempo non c'era

FirenzeViola.it

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin - collega di Libero e volto televisivo - ha trattato anche il tema Edoardo Bove, vittima di malore nel primo tempo di Fiorentina-Inter:

"Le cose sono andate bene e questa è davvero l’unica cosa che conta. Ne aggiungiamo un’altra. Situazioni come quella capitata a Firenze, purtroppo, non sono così rare. E ce le ricordiamo tutte. Rispetto al passato alcune cose sono cambiate e domenica (ma non solo domenica) lo abbiamo visto benissimo:

- La reazione tempestiva.

- I giocatori che fanno da “scudo”.

- Gli strumenti: fondamentali e immediatamente a disposizione.

- La macchina dei soccorsi che funziona a dovere.

Ecco, quella che ora è “normalità”, un tempo non lo era affatto. Da questo punto di vista, per fortuna, il calcio ha imparato dai suoi errori. E a tre giorni dallo spavento possiamo sorridere pensando alla Fiorentina che oggi torna in campo anche per il suo Edo".