BIANCO, L'agente: "Sta bene a Monza, non parte a gennaio"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai taccuini di Sportal.it ha parlato Beppe Galli, procuratore del centrocampista viola in prestito ai brianzoli Alessandro Bianco: "Con Nesta c'era un rapporto di stima reciproca ma Bianco si sta dimostrando, a mio parere, il centrocampista più forte del Monza in questa stagione a prescindere dall’allenatore. Con l’arrivo di Bocchetti ha giocato titolare a Parma ed è stato uno dei migliori in campo, contro il Cagliari è partito dalla panchina ma ha accettato serenamente la decisione, non è cambiato nulla. Certo, quello di gennaio è un mese particolare e si valuterà se la società e la Fiorentina avranno intenzione di cambiare qualcosa, ma noi non abbiamo mai chiesto di andare via, anzi. Il ragazzo sta benissimo a Monza e lo ha dimostrato, al di là del fatto che sia in prestito.

In questo momento non ci sono novità e mi sento di dire che siamo tranquilli e pensiamo di rimanere".