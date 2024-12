BIANCO, Incredibile uscire con 0 punti. Devo migliorare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Delusione in casa Monza dopo la sconfitta interna contro l'Udinese per 2-1. Ai microfoni di DAZN, il centrocampista Alessandro Bianco, in prestito dalla Fiorentina, non ha nascosto l'amarezza per il risultato: "Stasera veramente mi trovo in difficoltà a descrivere la partita. Non saprei come rispondere, sono in difficoltà perché non riesco a credere che usciamo con 0 punti dopo questa partita. È difficile perché fai una grande partita, vai sotto, la riesci a riprendere e fai 40 tiri. E poi ti rifanno il 2-1, è difficile anche mentalmente. Quando prendi palo, traversa, sembra che vada tutto storto. Non c'è niente da fare, bisogna solo rimboccarsi le maniche perché non c'è altra strada".

Dove può migliorare, visto che comunque sta facendo ottime cose?

"Sul 2-1, dico la verità, ero per terra, non ho visto l'azione. Probabilmente ho sbagliato e adesso la riguarderò perché sono andato dritto sulla palla e non mi sono accorto di Bijol che si inseriva. Prima stavo pensando 'che c***o ti inserisci Bijol dalla difesa?'. Guardando adesso, probabilmente siamo andati troppi sulla palla, non mi sono accorto. Non c'è solo questo, ci sono tante cose da migliorare. Oggi potevo fare due gol dal tiro da fuori, che è sicuramente un fondamentale che mi manca e devo lavorare anche su quello".