BIANCO, Corsa a due tra Catanzaro e Reggiana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il futuro di Alessandro Bianco, per la prossima stagione, non sarà alla Fiorentina e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com è corsa a due per accaparrarsi il centrocampista classe 2002. Su di lui ci sono infatti il Catanzaro e la Reggiana. Come aveva anticipato Firenzeviola (LEGGI QUI) erano le due neopromosse le due società più vicine.

La Fiorentina lascerà partire Bianco solo e soltanto in prestito secco, visto che l'intenzione del club viola è quella di mandare il centrocampista a farsi le ossa per poi puntare su di lui in futuro. Per questo non verranno inserite opzioni di acquisto per la squadra che lo preleverà dal club gigliato.