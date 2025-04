Betis, Pellegrini sull'assenza di Bakambu: "Non credo avrà problemi per la Fiorentina"

Manuel Pellegrini, tecnico del Real Betis, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Real Valladolid e ha fatto un punto sulle condizioni di Cedric Bakambu, che ha subito un colpo al ginocchio in allenamento: "Non credo che avrà problema a riprendersi da qui a giovedì quando ci sarà la Conference".

Come sta William Carvalho?

"Deve essere curato con attenzione. Sappiamo che questi infortuni a lungo termine possono portare a lesioni muscolari in altre zone, non in quella in cui ha subito l'intervento al tendine, a causa dello squilibrio dopo così tanto tempo senza allenamento. Lo vedo molto coinvolto, si allena molto bene, contribuisce con il massimo impegno possibile al momento, e averlo sarà sempre importante per i nostri obiettivi".