BERTI, Neto sarà il futuro della Fiorentina

A fronte di alcune lacune presenti in determinati ruoli, in casa Fiorentina il fronte dei portieri è ampiamente coperto. Titolare della formazione viola è il polacco Artur Boruc, mentre il ruolo d'alternativa è stato affidato al giovane brasiliano Norberto Murara Neto. Per avere una valutazione più completa sui due giocatori la redazione di Tuttomercatoweb.com ha intervistato Gianluca Berti, ex estremo difensore di Empoli, Sampdoria e Fiorentina. "Credo che la società al momento della cessione di Frey sia stata chiara. Boruc sarebbe diventato il titolare in attesa della maturazione definitiva di Neto. E' un elemento importante che fa già parte della nazionale verdeoro e che a fine stagione andrà alle Olimpiadi. Penso che la società viola faccia bene a puntare su di lui. Per questo non mi meraviglierei che nelle ultime gare del campionato giocasse lui. Da quello che so il giocatore si sta adattando benissimo al nostro modo di lavorare. So che si trova alla grande con i metodi italiani. Altri portieri brasiliani come Julio Sergio e Dida si sono adattati al nostro calcio. Anche Boruc, ad esempio, non segue la scuola italiana dei portieri. Basta vederlo nelle uscite e nel modo di bloccare il pallone. Neto è molto bravo con i piedi e può crescere ancora molto, diventando un portiere di livello".