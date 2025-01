BERTI, Agroppi mi seguiva tantissimo, gli volevo bene

FirenzeViola.it

Intervistato da TuttoMercatoWeb, Nicola Berti ha parlato così del proprio ex tecnico Aldo Agroppi: "Innanzitutto siamo legati dalla data data di nascita, un particolare che ho sempre tenuto in mente. Lui era nato il 14 aprile del '44, io sono nato il 14 aprile del '67. Gli ho voluto un bene dell'anima, è stato il mio primo allenatore in serie A. Mi seguiva attentamente, negli allenamenti e nelle partite. E' stato semplicemente fondamentale per me. E poi ripeto, anche quella data del 14 aprile ci lega tantissimo".