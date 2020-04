BERGONZI, Arbitri usino di più il VAR. La stagione...

L'ex arbitro Mauro Bergonzi ha detto la sua sugli ultimi temi riguardanti il mondo del calcio: "Dal momento che le squadre ricominciano a chiamare i giocatori, tutto fa presagire che ci possa essere una ripresa. Ora si deve concludere, senza pensare alla stagione che verrà. Il prossimo campionato comincerà quando possibile. Non si può chiudere questa stagione così".

Le novità dell'Ifab, come le commenta?

"Il fallo di mano è come è sempre stato, non è cambiato nulla. Non è che ci siano state chissà quali novità. Hanno fatto capire che il gol annullato a Ibra a Firenze dal prossimo anno sarà regolare. E poi si parla fondamentalmente del Var, con la richiesta agli arbitri di andare di più al monitor nelle situazioni dubbie. Perché ora la tecnologia c'è e va utilizzata. Audio tra arbitri e Var? Giusto non farli sentire, ma si deve migliorare la comunicazione verbale. Una volta che l'arbitro guarda il monitor, deve spiegare a tutti cosa ha visto e perché prende quella decisione".