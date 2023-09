BERGOMI, Thuram fa delle giocate che sono incredibili

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato così la roboante vittoria dell'Inter sulla Fiorentina per 4-0: "L'Inter è una squadra consapevole, non alza i ritmi all'inizio: rispetta l'avversario e una volta che sblocca la partita è anche bella da vedere per come conduce i contropiedi. Thuram non lo apprezzo tanto in profondità ma soprattutto nella gestione della palla. In questo assomiglia a Dzeko. Le giocate che fa per i compagni sono incredibili".