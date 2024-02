BERETTA, Italiano, cose grandiose: Viola da Coppe

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Beretta, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare vari temi, tra cui il momento che sta vivendo la Fiorentina e in particolare quello di Italiano, finito nell'occhio del ciclone di parte della critica: "Italiano ha fatto cose grandiose. Lo scorso anno è arrivato due volte in finale e, anche se non le ha vinte, ci è arrivato e se le è giocate. Questo fa capire che il suo modo di giocare è importante. Io credo che tutto ciò che sta facendo aiuterà la viola a giocarsi le coppe”.