BERETTA, Cessione DV9? Italiano non l'ha presa bene

L'allenatore e dirigente Mario Beretta è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Davanti, tra Dybala e Morata, ci sono calciatori che sanno finalizzare. Credo sia un problema di portare e mettere in condizione chi si propone per concludere con palloni da tradurre in gol. Non è solo il discorso che arriva Vlahovic capocannoniere e allora farà sempre gol, le cose vanno preparate".

Come si sente un allenatore come Italiano dopo l'addio di Vlahovic?

"Non l'avrà presa bene, chiaro, non può essere contento avendo perso Vlahovic a metà anno. Però dall'altra parte Italiano ogni anno ha portato sempre qualche novità, rimanendo attento al materiale a disposizione. Ha caratterizzato le squadre sin da subito, l'ha fatto anche alla Fiorentina e sono sicuro che saprà cambiare con chi dovrà prendere il suo posto"