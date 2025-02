Bennacer verso l'addio al Milan? Il Marsiglia ci pensa come alternativa a Fagioli

Dopo l'uscita di Ismael Kone, ormai in direzione Rennes, come riporta TMW e le10sport, il Marsiglia ha chiesto informazioni al Milan riguardo al centrocampista Isamel Bennacer. Interesse non nuovo nei confronti del giocatore algerino, tanto è che negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva, avrebbe già avuto l'occasione di passare al Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Potrebbe essere una buona notizia in casa Fiorentina, visto che se il colpo Bennacer dovesse andare a buon fine, si potrebbe riaccendere la pista Fagioli, con i dirigenti viola pronti ad affondare il colpo in queste ultime ore di calciomercato. In alternativa resta sempre viva l'ipotesi Bondo del Monza.