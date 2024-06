BELGIO-ROMANIA, Theate titolare. Ancora panchina per Vranckx

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alle 21:00 di stasera va in scena l'ultimo confronto della seconda giornata di Euro 24 con il match del gruppo E tra Belgio e Romania. La formazione allenata da Domenico Tedesco, costretta a fare punti per evitare di diventare la seconda esclusa del torneo dopo la Polonia, schiera nuovamente Lukaku al centro dell'attacco. A proposito di ex Serie A, oltre all'ex Inter e Roma e Castagne, c'è anche Theate, obiettivo difensivo della Fiorentina. Chi non trova ancora spazio nell'11 iniziale è Aster Vranckx, per il quale in questi giorni la squadra viola si è avvicinata sensibilmente. Ecco le formazioni ufficiali:

(4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Lukebakio, Lukaku, Doku.

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Mihaila. CT Iordanescu