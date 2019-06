BELDÌ, Chiesa? Dovrebbe essere leader qua. Bati...

Paolo Beldì, regista nonché noto tifoso della Fiorentina, ha commentato le vicende più attuali in casa gigliata: "Commisso mi ha fatto un'ottima impressione, è simpatico e pieno di soldi. Anche se io non ero tra i contestatori dei Della Valle. Chiesa? Se vuole andare alla Juve è un suo diritto ma secondo me l'ideale per la sua carriera sarebbe essere il leader carismatico della nuova Fiorentina. Altrove potrebbe anche non rendere secondo le aspettative... Batistuta? E' un mio idolo e mi farebbe piacere se entrasse in società. Antognoni? Assieme a Pradè ha la capacità di costruire una squadra in pochi giorni. Viviano? Mi piacerebbe da matti se tornasse, mentre lo scambio Perin-Chiesa mi farebbe sorridere poiché riduttivo per la Fiorentina. De Rossi? E' uno di esperienza, farebbe da chioccia a tanti giovani bravi per ricostruire".