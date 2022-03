BATTISTINI, Viola sono divertenti. Piatek forte e...

Sergio Battistini, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha parlato di temi legati ai viola. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra di Italiano può arrivare in Europa anche senza Vlahovic. Vedo che non ne sta soffrendo perché anche Piatek sta facendo molto bene, l'impianto di gioco di del tecnico è molto valido, l'impostazione e la sicurezza offensiva ci sono, quindi direi che sto vedendo la Fiorentina molto bene. Poi è logico che ci sono delle corazzate davanti, ma mi sono molto divertito a vederla giocare: non è passiva, cerca di imporre il proprio gioco... In futuro ci sono buone possibilità di arrivare in Europa".

Piatek è simile a Borgonovo?

"Quest'ultimo era più rapido, più veloce, mentre il polacco è una prima punta più forte fisicamente e anche di testa. Sotto l'aspetto dell'opportunismo sono simili".

Cosa pensa del calendario della Fiorentina con tanti incroci difficili?

"Mi ricordo la bella vittoria contro il Milan e partite perse con squadrette. Alla fine contano i 3 punti a prescindere dall'avversario e dal nome e tutte le partite sono da affrontare nella maniera giusta. Poi la qualità, la grinta, l'organizzazione di gioco vengono fuori, ma i viola devono pensare partita dopo partita, senza fare programmi. Sono in corsa anche in Coppa Italia, soprattutto perché la Juventus in casa perde qualche colpo ogni tanto e deve pensare ad entrambe le competizioni. Siamo nella parte cruciale del campionato, gli scontri diretti diventano determinanti".

Milan o Inter per lo scudetto?

"Credo che sarà una volata a 3, c'è anche il Napoli".

Il passaggio del turno in Europa di Atalanta e Roma può dare un vantaggio alla Fiorentina?

"Mi sembra che al 5° posto ci sia la Lazio, ma non è una cosa così difficile da raggiungere: è tutto un ballo. Certo, in Europa qualcosa lascia sempre e può essere un vantaggio questo per la Fiorentina".