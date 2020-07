BASILE, Conferma Iachini l'avrebbero già annunciata

Massimo Basile, corrispondente da New York, conferma come l'umore di Rocco Commisso non sia dei migliori dopo gli episodi che hanno visto la sua Fiorentina sfavorita in casa della Roma: "Sì, è arrabbiatissimo, e la distanza non aiuta. Lo fa sentire impotente". Sulla conferma di Iachini, poi, aggiunge: "Se c'era questa voglia, secondo me, la società l'avrebbe già annunciato: servono un allenatore nuovo, che abbia mentalità da Europa, e tre top player, uno per ogni reparto. In questa stagione il calcio di Iachini era l'unico proponibile: ci fosse stato, per dire, Thiago Motta la Fiorentina sarebbe retrocessa da mesi".