BARONE, Valuteremo 47 giocatori entro fine mese

In una brevissima intervista rilasciata a La Nazione, Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso ha rivelato quella che è la situazione attuale dei giocatori che la Fiorentina ha in rosa e quelli che invece sono di sua proprietà, ma che quest'anno hanno giocato per altri club. Ecco le sue parole: "Entro fine mese dovremo valutare 47 giocatori, compresi quelli a fine prestito. Li stiamo esaminando uno a uno". Molti di loro dunque sono in discussione ed hanno un futuro tutt'altro che certo.