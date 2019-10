BARONE, Bravo Nardella. Chiesa? Niente scontro

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato direttamante dagli Stati Uniti ai microfoni di Sky Sport durante la sfilata del Columbus Day. Queste le sue parole: "

Il Columbus Day è un evento per tutti noi italo-americani in modo particolare. Ora faremo vedere a tutto il mondo, negli Stati Uniti, la nostra Fiorentina. Parole di Nardella? Notizia importante per il lavoro che abbiamo fatto, ma complimenti al sindaco Nardella e al suo staff per quanto ci ha comunicato oggi. Abbiamo parlato dei dettagli al telefono con lui, ed è una giornata molto importante. Ci sono tanti passi da fare, ma il primo, molto importante del Comune, è arrivato e sarà il primo di altri. Fast, total control e costi: queste erano le tre richieste di Rocco. Ci siamo mossi bene con Bagno a Ripoli per il centro sportivo, Rocco è pieno di entusiasmo e ora ci stiamo muovendo per lo stadio. Trasmette energia, così come la tifoseria che voglio ringraziare. Il fast, fast, fast è molto importante per la città di Firenze. Momento buono? Il campionato italiano è molto difficile, abbiamo fatto risultati importanti. Stamani ho sentito Pradè, Chiesa è già rientrato a Firenze e speriamo di averlo in campo contro il Brescia. La situazione di Chiesa? Niente muro contro muro, con Federico parliamo ogni giorno. In inglese, così fa pratica. Deve concentrarsi a giocare per la Fiorentina, per la Nazionale e siamo contenti. Per il resto ci sarà tempo più avanti".