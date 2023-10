BARONE, Beltran è di livello. Arthur? Soddisfatti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Joe Barone, intercettato al margine dell'Assemblea di Lega, ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra i quali TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole partendo dalla vittoria di ieri sera in Conference contro il Cukaricki: "Grande vittoria. Abbiamo fatto una buona partita. Adesso siamo concentrati sulla gara contro la Lazio. Siamo contenti anche del lavoro svolto dal settore giovanile".

Su Beltran: "E' un giocatore di livello, ci crediamo tanto, così come in tutti i nostri giocatori. Arriverà anche il momento di Nzola".

Sugli obiettivi stagionali: "Siamo sempre concentrati partita dopo partita. Ci sono degli obiettivi, ma dobbiamo andare passo passo. Abbiamo tanto da giocare in campionato, ci sono stati alti e bassi. Bisogna evitare i momenti negativi come quello contro l'Empoli. Adesso pensiamo alla Lazio".

C'è la volontà di confermare Arthur visto l'ottimo inizio di stagione?

"Vediamo. Arthur sta facendo molto bene, siamo soddisfatti del suo lavoro. A fine stagione valuteremo come muoverci anche con la Juventus, che è la sua squadra".

Ci sarà un innesto a gennaio visto l'infortunio di Dodò?

"No, siamo soddisfatti. Abbiamo un ragazzo giovane cresciuto nel vivaio della Fiorentina e ieri ha giocato anche Pierozzi. Non interverremo in quel reparto. Poi vedremo qualche altra posizione se ci sarà bisogno, ma siamo soddisfatti del rendimento della squadra".