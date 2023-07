BARONE, Amrabat? Nessun offerta. Stracontenti di Arthur

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal Viola Park: “È un’emozione grande, c’è da ringraziare Rocco Commisso e la sua famiglia per il percorso che abbiamo fatto qui dal 2019, quando comprammo i terreni. È un’enorme emozione essere qui con la prima squadra per l’amichevole col Parma”.

Peccato che non sia ancora aperto ai tifosi.

“Ci dispiace tanto. Stiamo aspettando che lo stadio sia agibile, che la commissione pubblico spettacolo regionale ci dia l’ok. Speriamo di avere il pubblico al più presto al Viola Park”.

Il punto di partenza è stato la conferma di Italiano?

“Da parte nostra non c’è mai stato il dubbio sulla sua permanenza. Ci sono state tante notizie su di lui, ma anche lui stesso era convinto di restare. C'è tanto entusiasmo, abbiamo già fatto il primo acquisto che è Parisi, siamo abbastanza competitivi e stiamo valutando ciò di cui ha bisogno il mister”.

Possiamo dire che è fatta per Arthur?

“Si, ci abbiamo lavorato tanto. È un giocatore che Italiano ha voluto, porta tanto al nostro centrocampo. È in arrivo, domani ci saranno le visite. Con Giuntoli abbiamo lavorato bene, siamo stracontenti del suo arrivo alla Fiorentina”.

Poi c’è stato l’arrivo di Sabiri.

“Sabiri è un acquisto fatto a gennaio, abbiamo portato un giocatore di qualità e che gioca in nazionale col Marocco. Può fare l’esterno o il trequartista, abbiamo aggiunto un giocatore internazionale e che conosce bene il campionato italiano”.

Ci sono novità su Amrabat?

“È molto legato anche alla squadra e anche a me, parliamo in inglese e ci sentiamo quasi ogni giorno. Al momento non è arrivato nulla di ufficiale, gli ho detto di venire qui concentrato perché è un giocatore della Fiorentina. Deve avere la testa qui ed essere pronto per inizio campionato, poi se arriverà qualcosa lo valuteremo. Abbiamo un reparto di centrocampo già molto forte”.

A che punto siamo per il rinnovo di Castrovilli?

“Stiamo parlando continuamente parlando con Lucci, il suo agente. Vediamo se arriviamo a un accordo, ha un anno di contratto e fa parte della Fiorentina. Ad oggi c'è distanza e ognuno difende la sua posizione, ma speriamo di arrivare al rinnovo”.