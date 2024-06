BARI, Piacciono Distefano e Bianco. Ma Palladino li vuole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Bari ha messo gli occhi in casa Fiorentina. Come riporta TeleBari, il club pugliese segue con attenzione Filippo Distefano e Alessandro Bianco, giovani che piacciono particolarmente ma che i viola vogliono valutare in preparazione. Entrambi di rientro da un prestito in Serie B, rispettivamente da Ternana e Reggiana, è stato Raffaele Palladino il primo ad opporsi a una loro potenziale uscita anticipata. L'intento dell'allenatore è di valutarli durante il ritiro al Viola Park e decidere poi che strada percorrere. Il Bari osserva interessato.