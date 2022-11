BARAK, Sulla sua nazionale: "Grazie del sostegno"

Dopo la sconfitta di ieri in amichevole contro la Turchia, il centrocampista viola e della Repubblica Ceca, Antonin Barak, ha commentato su Instagram l'annata della sua nazionale. Queste le sue parole: "Grazie per il vostro sostegno quest'anno. Non è stato l'anno migliore per noi, ma miglioriamo molto e credo che l'anno prossimo sarà migliore! Lavoriamo e godiamoci insieme questo bellissimo gioco".