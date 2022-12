BANDINELLI, Programma tv in viola? Bello ma pesante

Filippo Bandinelli, capitano dell'Empoli ed ex calciatore del settore giovanile della Fiorentina, oggi è intervenuto sui canali di Cronache di Spogliatoio, di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "Calciatori Giovani Speranze? Bella esperienza ma molto pesante, in quanto avevamo le telecamere puntate tutto il giorno. Io e i miei compagni, che eravamo seguiti anche nella nostra vita privata, non eravamo pronti ma questo non ha interferito nelle nostre carriere. I risultati nel settore giovanile viola devono sempre esserci, ma questo aveva solo aumentato la pressione. Vicario? In allenamento è pure più forte che in partita".