Balotelli verso il ritorno a Monza: pronto un contratto da 100mila euro fino a giugno

Mario Balotelli si avvina a grandi passi al Monza, per un ritorno in Brianza dopo la prima esperienza di qualche anno fa. Come riporta TMW è infatti in chiusura la trattativa che porterebbe l'attaccante 34enne a vestire di nuovo la maglia biancorossa dei brianzoli, pronto per Balotelli un contratto da 100mila euro con il Monza fino al prossimo 30 giugno.