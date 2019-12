BALLARDINI, Scala posizioni per un ritorno al Genoa

Thiago Motta è stato virtualmente esonerato dal Genoa, con ogni probabilità domani arriverà l'ufficialità. Nelle prossime ore è intanto atteso in italia Diego Lopez. Secondo TMW, però, avanza Davide Ballardini che nelle ultime sta scalando posizioni in cima alle preferenze del presidente Preziosi. Ricordiamo che in questi giorni il tecnico di Ravenna è stato accostato anche alla panchina della Fiorentina.