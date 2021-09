BAIANO, Vlahovic ai livelli di Abraham e Osimhen

Osimhen non si ferma più insieme al Napoli ma anche Abraham è ormai diventato uno dei trascinatori della Roma. Per analizzare pregi e difetti dei due attaccanti in questo momento più decisivi in Serie A abbiamo sentito il parere di Ciccio Baiano, ex attaccante di Napoli e Fiorentina. "Sono due giocatori che mi piacciono - spiega a Tuttomercatoweb.com - Osimhen si fa preferire per la velocità, Abraham per la tecnica, anche se va detto che il nigeriano è comunque progredito sotto questo aspetto ma deve ancora migliorare".

Quali sono i veri punti di forza di questi due attaccanti?

"Per Osimhen velocità e fisicità. Sa farsi valere anche in area di rigore, di testa. Abraham ha tecnica, fisicità e buona gamba nonostante sia alto oltre 1,90. In ogni caso oltre a loro aggiungo tra gli attaccanti di valore anche Vlahovic che spero possa ripetere il campionato precedente e poi anche Ciro Immobile. E' sempre una garanzia e lotterà ancora per il titolo di capocannoniere".