BAIANO, Juve la partita dell'anno. Cabral e Ikone...

L'ex attaccante Francesco Baiano ha parlato su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto.

Un Fiorentina-Juventus che non potrà dimenticare?

"A Firenze è la partita dell'anno. Sappiamo quanto la tifoseria ci tenga, adesso conta ancora di più: ricordiamoci comunque da dove è partita questa squadra. La tifoseria spingerà nel migliore dei modi ma la Juventus non regalerà niente. A Genova è stato buttato via un match point, ora ne hanno un altro".

Perché ai viola capitano certi blackout?

"Italiano è sempre tarantolato e carico, non so cosa capiti nella testa dei giocatori per non giocare proprio una partita come a Genova. Posso immaginare la giornata storta contro una Sampdoria che invece aveva le gambe libere. Preso anche il secondo gol, la squadra non ha più trovato la forza di reagire".

Sta mancando la benzina?

"Sì ed è normale, siamo a fine campionato e i serbatoi sono quasi vuoti. Non scordiamoci del caldo, taglia le gambe. Non facciamo drammi per una giornata storta, c'è un'altra possibilità pur sapendo quanto sarà complicata".

Come giudicare Cabral?

"La cosa positiva è stata averlo inserito a gennaio, lo stesso vale anche per Ikoné: numericamente non c'era bisogno, ma hanno sei mesi in più per conoscere il campionato italiano. Da loro mi aspetto dei miglioramenti, hanno qualità. Non dimentichiamoci le prime partite che faceva Vlahovic...".

Servì la pazienza.

"Con un allenatore come Italiano, sicuramente, Cabral potrà migliorare. Ci vuole pazienza e non esaltare troppo: se segna a Napoli e sento addirittura dire che è meglio di Vlahovic, non può essere poi un bidone tre partite sbagliate dopo".