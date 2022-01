B. MAYORAL, In isolamento per contatto con positivo

L'attaccante della Roma Borja Mayoral è in isolamento per aver avuto un contatto con un positivo. Per il giocatore sono state attivate tutte le misure di sicurezza in base alle normative vigenti, ma il tampone effettuato nella giornata di ieri è risultato negativo. Nel frattempo lo spagnolo sta proseguendo il lavoro individuale in attesa di poter tornare in gruppo.