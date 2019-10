B. A RIPOLI, Sgombero e lavori all'ex centro Enel

Iniziati i lavori e lo sgombero degli occupanti abusivi dell'area e della villa ex centro di formazione Enel dove sorgerà il centro sportivo viola. Lo testimonia in modo dettagliato e con le foto realizzate da Francesco Matteini il sito quiantella.it. Gli stessi abusivi erano comunque stati avvertiti e dunque lo sgombero è avvenuto senza tensioni o problemi. Il sito sottolinea anche che l'area (6 dei 22 ettari complessivi) formalmente non è ancora passata alla Fiorentina dalla Immobile Veronica 84 (sarà fatto nei prossimi giorni) e quindi la richiesta di autorizzazione dei lavori e di incarico è stata fatta proprio dall'agenzia. Così gli operai hanno potuto iniziare a ripulire l'area. I lavori proseguiranno per una quindicina di giorni e di notte (grazie a numerose fotoelettriche montate intorno alla villa), all'esterno e all'interno della villa stessa e delle pertinenze, alla presenza di personale di una ditta specializzata in igiene ambientale. Ecco alcune immagini gentilmente concesse dal sito quiantella.