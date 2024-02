B. A RIPOLI, Per Casini terzo mandato? L'emendamento

FirenzeViola.it

Nuovo mandato per Francesco Casini a Bagno a Ripoli? Come riporta il sito QuiAntella, l'attuale sindaco del paese protagonista della costruzione del Viola Park potrebbe essere clamorosamente candidato a sindaco per la terza volta consecutiva grazie ad un emendamento ad un decreto legislativo che Meinhard Durnwalder, senatore del Gruppo per le Autonomie, ha presentato ieri e che eleva dai 15.000 ai 30.000 il tetto della popolazione per le candidature ad un eventuale terzo mandato (Bagno a Ripoli è sotto la soglia dei 30mila).

Il decreto legislativo con gli emendamenti dovrebbe essere discusso ed eventualmente approvato entro la fine di marzo e sarebbe applicabile già alle prossime elezioni: se fosse approvato, per Casini potrebbero aprirsi nuovi scenari.