AVRAMOV, Cresciuto grazie a Prandelli. Corvino...

Vlada Avramov, ex portiere di Fiorentina e Cagliari ed oggi preparatore dei portieri, in cerca di una nuova avventura dopo quella in Turchia, parla della sua carriera al sito grandhotelcalciomercato.com: "Delusioni? Al Portsmouth e lo ero stato anche con la Fiorentina, quando nel 2008 avevo chiesto la cessione. Avevo davanti a me Frey, che era un fenomeno. Sapevo che non avrei mai giocato. Corvino però aveva spinto perché rimanessi: c’era la Champions, servivano giocatori affidabili”.

Poi sugli allenatori importanti per la sua carriera non ha dubbi: "Il mio tecnico preferito è Prandelli. Senza di lui non sarei mai cresciuto e diventato chi sono ora. Mi ha anche voluto nel suo staff in Dubai”.

E sul preparatore Di Palma. “Era il mio preparatore, mi ha insegnato tutto quello che so: gli chiedevo spiegazioni sugli esercizi che facevamo, volevo capire tutto”.