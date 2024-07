AUDERO, L'Inter non lo riscatta: il portiere torna alla Samp

FirenzeViola.it

Ieri si è esaurito ufficialmente il prestito all'Inter di Emil Audero e il portiere, dopo che i nerazzurri non hanno esercitato il diritto di riscatto in proprio favore (a circa 6 milioni di euro), torna ad essere un giocatore tesserato per la Sampdoria. Il nome di Audero è stato accostato più volte alla Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato, ma intento in queste ore l'Inter ha voluto salutare Audero tramite i propri canali di comunicazione.

Ecco quanto scritto dai meneghini: "Dopo una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto, l’Inter e Emil Audero si salutano. Arrivato nell’estate del 2023, il portiere italiano è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione della squadra, culminata con il tricolore e la Seconda Stella. Audero ha disputato 6 partite con la maglia nerazzurra: 4 in campionato, subendo solamente 3 gol, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League. Ad Audero, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Emil!".