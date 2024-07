ATL. MADRID, Gallagher obiettivo n.1. Per Amrabat...

FirenzeViola.it

Nella giornata di ieri era rimbalzata una voce dalla Spagna che vedeva tra le possibili destinazioni di Sofyan Amrabat durante questo mercato estivo anche l’Atletico Madrid. Tuttavia, il club allenato dal Cholo Simeone, come riporta tuttomercatoweb.com, sarebbe in trattativa con il Chelsea per un altro centrocampista abile a svolgere anche il ruolo di mediano: Conor Gallagher. Per una cifra compresa tra 35 e 40 milioni di euro, il classe 2000 potrebbe partire.

Il prezzo è molto elevato, quindi sarà da capire se i colchoneros, in caso di buona riuscita della trattativa con il Chelsea, saranno in grado di fare un’offerta alla Fiorentina per il suo centrocampista in uscita.