ATF, Film sulla Curva Fiesole? Niente di vero

L'Associazione Tifosi Fiorentini ha voluto rilasciare un cominciato in merito alle voci di un possibile film sulla Curva Fiesole: "In merito alla notizia Ansa uscita nel pomeriggio riguardo alla prossima realizzazione di un film sulla “Curva Fiesole” vogliamo chiarire che nessuno dei gruppi e delle persone che hanno fatto la storia della Curva hanno dato il benestare a questo progetto.

Non solo, avvisiamo e vietiamo a chiunque di rilasciare interviste o realizzare video in merito.

La Fiesole e la sua storia appartengono a chi l’ha fatta e non a chi vuole arricchirsi con essa.

Questo comunicato è condiviso da tutti i gruppi, anche quelli che oggi sono sciolti ma che rimarranno per sempre nella storia della nostra Curva.

ULTRAS 73 COLLETTIVO UNONOVEDUESEI"