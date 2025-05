Atalanta, tra i nomi per il post Gasperini anche Palladino, Sarri e Pioli

vedi letture

Nella giornata di ieri è arrivata l'accelerata decisiva. Con ogni probabilità Gian Piero Gasperini sarà il nuovo tecnico della Roma. L'Atalanta così, preso atto della decisione dell'allenatore piemontese, conclusi tutti i passaggi burocratici per liberare Gasperini inizierà a concentrarsi sul futuro.

Un futuro che passerà tanto dalla scelta, che dovrebbe arrivare nel weekend, del nuovo allenatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in pole position ci sarebbe Stefano Pioli anche è conteso da altre formazioni come la Juventus. Una delle principali alternative è Thiago Motta e dietro un altro gasperiniano come Raffaele Palladino, da poco liberatosi dalla Fiorentina. Infine tra i candidati c'è anche Maurizio Sarri, sempre che prima non firmi con la Lazio.