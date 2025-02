Atalanta-Torino, le formazioni ufficiali. Carnesecchi out nel riscaldamento

vedi letture

Alle 18:00 sarà il momento di Atalanta-Torino. I bergamaschi, reduci dal pareggio in Champions League contro il Barcellona, vogliono provare a dare continuità al successo in rimonta di Como. La formazione di Gasperini è terza in classifica con 46 punti e con una vittoria potrebbe accorciare rispetto a Inter e Napoli che la sopravanzano. Dall'altra parte il Torino venerdì scorso è tornato ad un successo che mancava da oltre un mese. L'obiettivo della formazione di Vanoli è quello di dare continuità alla vittoria contro il Cagliari e di fare tre punti importanti sia per provare ad avvicinarsi alla zona europea sia per allontanare, forse definitivamente, la zona retrocessione. Di seguito le formazioni ufficiali del match, con Carnesecchi out nel riscaldamento per un risentimento muscolare all'adduttore destro e Rui Patricio che parte così titolare.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Brecianini; De Ketelaere, Retegui. Allenatore: Gasperini

TORINO (4-2-3-1): Milinovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh, Adams. Allenatore: Vanoli