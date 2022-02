L'Atalanta ha deciso di non presentarsi davanti ai microfoni al termine della partita contro la Fiorentina. Il motivo è la rabbia per il gol annullato a Malinovskyi a causa del fuorigioco di Hateboer nel secondo tempo. Come riporta DAZN, è la terza volta nelle ultime quattro partite che il tecnico nerazzurro non parla.