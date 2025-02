Atalanta, si ferma Maldini: c'è lesione all'adduttore, si prospetta un mese di stop

vedi letture

Arrivano brutte notizie per l’Atalanta e per Daniel Maldini. Gli esami a cui si è sottoposto il nuovo acquisto di Gasperini hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. Da determinare i tempi di recupero, ma per l’ex Monza si prospetta all’incirca un mese di stop.