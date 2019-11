Gran bella vittoria del Cagliari, che continua a stupire e nel lunch match riesce ad espugnare con un bel 0-2 il campo dell'Atalanta. Un gol per tempo per i sardi, passati in vantaggio grazie ad un autogol di Pasalic, prima di chiudere l'incontro grazie alla rete di Oliva. Con il successo la squadra isolana aggancia in classifica, a quota 21, proprio i bergamaschi.