ATALANTA, Bellanova e Cuadrado obiettivi per la fascia

L'Atalanta continua a muoversi sul mercato in attesa di completare le potenziali cessioni di Koopmeiners alla Juventus e di Lookman al PSG. I nerazzurri vorrebbero inserire un esterno destro in rosa e i nomi nuovi sono due: il primo è Raoul Bellanova, che secondo la Repubblica ha già avviato i contatti con i bergamaschi nonostante la potenziale resistenza del Toro. Il secondo, secondo Sky Sport, è un ex viola come Juan Cuadrado, svincolato dopo la stagione vissuta all'Inter e pronto per rimettersi in gioco.