Aspettando i nazionali. Oggi quattro viola in scena, domani Ndour conclude gli impegni

Ultimo giorno di pausa nazionali. A una settimana dalla sfida all'Atalanta, la Fiorentina aspetta di riabbracciare i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, che oggi concluderanno i propri impegni. Per quanto riguarda i viola, dopo il match in Under 19 di ieri di Martinelli saranno quattro i calciatori impegnati oggi in Nations League. Gli occhi sono puntati sull’Italia di Kean e Comuzzo, che alle 20.45 a Dortmund sfiderà la Germania per ribaltare l’1-2 di San Siro e guadagnare il pass per le semifinali; di scena anche Gudmundsson e Pongracic, rispettivamente con l’Islanda e la Croazia. Mentre domani c'è l’Under 21 di Ndour in amichevole.