ARRIVABENE, Un mese fa: "Mercato? No a colpi di teatro"

Alla luce delle parole di Daniele Pradè a Sportitalia in merito al futuro di Dusan Vlahovic, fanno riflettere anche le dichiarazioni risalenti a un mese fa di Maurizio Arrivabene, AD della Juventus sul mercato dei bianconeri: "Voglio chiarire che l'aumento di capitale - aveva detto il dirigente a Dazn - serve per dare stabilità ai conti della squadra, non è un'operazione che ci proietta sul mercato facendo colpi di teatro. Scordiamoci questo aspetto: la società è stata colpita soprattutto da due anni di Covid e oggi siamo impegnati sul rilancio, a riflettere e valutare bene per poi fare quello che il conto economico ci permetterà di fare".