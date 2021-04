ARIATTI, Viola? Serve una programmazione sui giovani

Luca Ariatti, ex giocatore di Fiorentina e Atalanta, ha parlato della squadra viola: "La Fiorentina sta cercando di salvare il salvabile, il cambio di allenatore non è mai un segnale positivo. Bisogna finire questa stagione al meglio e poi programmare la prossima, facendo una valutazione anche sui giocatori. Inizierà probabilmente un nuovo corso. Il caso Vlahovic è prioritario, ha avuto una intuizione quando l'ha preso e quando gli ha dato fiducia, mi piacerebbe vederlo ancora e bisogna fare subito chiarezza perché nei top club c'è molto fermento intorno ai rispettivi attaccanti che hanno molti anni. A centrocampo qualcosa va fatto, mi aspettavo di più da Amrabat che era dominante a Verona, poi mi piace Quarta in difesa ma in tutti i reparti bisogna rinfrescare perché si è cercata la qualità e l'esperienza ma bisogna andare su giocatori più giovani che diano solidità patrimoniale per diversi anni. I due giocatori più di nicchia sono Milenkovic e Vlahovic, presi giovani, che hanno fatto un percorso in viola, li hanno valorizzati ed ora hanno un valore importante"