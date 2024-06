ARGENTINA, Scelti i numeri di maglia. La 15 va a Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Argentina ha condiviso i numeri ufficiali che i giocatori di Scaloni indosseranno nella Copa America pronta a prendere il via nei prossimi giorni. Tra questi, i due giocatori della Fiorentina si prendono le rispettive casacche: la numero 2 per Martinez Quarta e la 15 invece per Nico Gonzalez. Ecco l'elenco completo dei numeri scelti per i giocatori dell'Albiceleste: