ARGENTINA, C'è Nico contro il Cile. Quarta no: ecco l'11

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Torna in campo l'Argentina. Nel New Jersey, al MetLife Stadium, alle ore 3 italiane la nazionale campione del mondo affronta il Cile nella seconda giornata della fase a gironi della Copa America, dopo il successo sul Canada all'esordio. Stavolta c'è anche Nico Gonzalez nell'undici Albiceleste, il 10 della Fiorentina agirà nel tridente schierato da Scaloni con Messi e Julian Alvarez. Panchina invece per Lucas Martinez Quarta. Le formazioni:

Cile (4-3-3): Bravo; Isla, P. Díaz, Lichnovsky, Suazo; Erick Pulgar, Echeverria, Osorio; Davila, Sanchez, Vargas. Ct. Ricardo Gareca.

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Nico Gonzalez. Ct. Lionel Scaloni.